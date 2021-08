Emergenza incendi, i sindacati pungolano il governo

PALERMO – Incendi: la Cgil pungola il governo sul tema della prevenzione. “Quello del 2021 dev’essere un punto di non ritorno. Non possiamo più assistere inermi alla devastazione dei nostri territori. Il Governo regionale e quello nazionale, procedano, con urgenza ed emergenza, all’assunzione di nuovo personale tecnico e in divisa per il potenziamento del Corpo forestale in Sicilia, in modo da ripristinare gli organici, riattivare il presidio nei luoghi e le funzioni di polizia giudiziaria, tra cui la caccia agli incendiari”. Le segreterie regionali Cgil di Fp e Flai richiamano le Istituzioni di fronte al grave scempio, ai notevoli danni e alle profonde ferite inferte all’ambiente e alla natura in questa calda estate, ancora non conclusa.

“La ricorderemo tra le peggiori annate, colpita da una mano criminale che ha trovato, ancora una volta e più che in passato, – affermano i segretari generali, Gaetano Agliozzo e Tonino Russo – colpevolmente impreparata la nostra regione. Si stima che oltre 70 mila ettari di terreno siano andati in fumo. Basti pensare che la Sicilia, che vantava un prestigioso Corpo forestale con oltre 3mila unità, oggi ha un assetto ridotto a 380 unità in divisa e 200 di personale tecnico. Degli 800 agenti forestali previsti, attualmente quelli in servizio sono prossimi a zero. Una disfatta totale. Hanno lasciato estinguere da solo il Corpo Forestale: l’ultimo concorso risale al 1985. Dal 1996 non ci sono più ingressi di personale operaio a tempo determinato, neanche di figure in prima linea. L’ultima gara per l’acquisto di nuovi mezzi antincendio è ferma per un ricorso al Tar. Per non parlare delle opere di prevenzione dagli incendi, che potrebbero essere effettuate per tempo dagli oltre 13 mila lavoratori stagionali del dipartimento Sviluppo rurale, ma vengono vanificate ed effettuate in ritardo, poiché legate alla disponibilità delle risorse finanziarie individuate dal bilancio regionale, mai disponibili prima dell’arrivo dell’estate”.

“Riteniamo inevitabile la riforma del settore, con la stabilizzazione dei lavoratori forestali nelle due fasce di garanzia occupazionale, 151 e tempo indeterminato. Così come si renderebbe utile ampliare le competenze del settore, cioè la pulizia dei bordi stradali, le aree a verde abbandonate e tutte quelle opere fuori dalle zone boscate finalizzate alla prevenzione degli incendi, compreso l’utilizzo di tutti i lavoratori in attività di presidio e controllo del territorio. Chiediamo inoltre al Governo di progettare un grande piano di riforestazione della Sicilia”, concludono.