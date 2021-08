Palermo-Latina, biglietti in vendita per la prima di Serie C

PALERMO – Giovedì 26 agosto alle 15, comincerà la vendita dei biglietti per la prima partita di campionato, Palermo-Latina, prevista per il 29 agosto alle 20.30. In caso di limitazione della capienza, il prezzo del biglietto sarà interamente rimborsato attraverso gli stessi canali utilizzati per l’acquisto.

La vendita dei biglietti avverrà attraverso i canali tradizionali già in uso prima dello stop alla presenza dei tifosi allo stadio, ovvero:

– il sito www.vivaticket.it

– i punti fisici Vivaticket sparsi nel territorio

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (dalle 9.30 alle 19.30)

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

INTERO

Curve (anello inferiore): €10

Gradinata (anello inferiore): €20

Tribuna Laterale: €30

Tribuna Centrale: €40

Tribuna Centralissima: €60

Tribuna Sostenitori: €90

RIDOTTO: Donne, Over65 (nati dall’1 gennaio 1956), Under18 (nati dall’1 gennaio 2003)

Curve (anello inferiore): €8

Gradinata (anello inferiore): €16

Tribuna Laterale: €24

Tribuna Centrale: €32

Tribuna Centralissima: €48

Tribuna Sostenitori: €72



Rimane inteso che – secondo la normativa vigente – l’accesso allo stadio è sempre consentito unicamente ai soggetti muniti di uno dei seguenti titoli:

– Certificazione verde Covid-19 (Green pass)

– Certificazione di tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento

– Certificazione di avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi rilasciata dalla struttura sanitaria locale di riferimento

– Certificazione di avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni