Boom di positivi e ricoveri, riapre il reparto Covid a Termini

TERMINI IMERESE – Da oggi all’ospedale di Termini Imerese riapre il reparto dedicato ai malati Covid. A ufficializzare la decisione è il sindaco, Maria Terranova. “Presso il nostro ospedale civico – scrive il primo cittadino su Facebook – riaprirà il reparto Covid che ospiterà i malati affetti da infezione da Coronovirus che necessitano di terapie ordinarie e subintensive che non possono essere praticate a domicilio. La Medicina del nostro nosocomio ospiterà al quarto piano il centro Covid e al secondo piano le degenze di malati affetti da patologie mediche non Covid”.

LA DECISIONE

Il sindaco Terranova spiega che la nuova rimodulazione “è stata decisa dalle autorità sanitarie” e “risponde alla necessità di ospedalizzazione derivante dal crescente numero di casi che sta interessando tutto il territorio nazionale e la Regione Siciliana in particolare”. Il Comune di Termini in base ai nuovi criteri non rientra tra quelli a cui applicare misure più restrittive.

“VOGLIAMO I DATI AGGIORNATI”

Il sindaco, tuttavia, resta preoccupato per “l’andamento della curva epidemica che nella nostra regione è in rapida ascesa e ha quasi raggiunto il picco della stagione primaverile scorsa. E poi perché le autorità sanitarie regionali e il dipartimento di prevenzione non comunicano, con regolarità, i dati aggiornati del nostro Distretto 37 relativi a attuali positivi, quarantene da tracciamento, ricoveri e (speriamo mai) deceduti. Per questo motivo abbiamo inviato una nota alle sedi e agli organi competenti senza aver ricevuto, ad oggi, nessuna risposta, condividendo con gli altri sindaci del distretto la necessità di un’azione comune”.