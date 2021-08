Secondo video hot in spiaggia, c’è un guardone a Cefalù

CEFALU’ – A distanza di pochi giorni dal primo episodio un secondo video hot sulla spiaggia di Cefalù è stato girato e diffuso in Rete. Il 20 agosto scorso la ripresa dell’amplesso aveva scatenato l’ira del sindaco Rosario Lapunzina che oltre a condannare gli atti osceni della coppia aveva stigmatizzato il comportamento dell’autore del video che anzichè denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine si era preso la briga di riprendere e diffondere in Rete le immagini hot.

Il nuovo video in notturna

Ora il nuovo video hot, questa volta girato in notturna, forse girato e diffuso nuovamente in Rete dallo stesso voyeur. Nel video si vede chiaramente una coppia di amanti impegnati in un amplesso su dei lettini del lungomare della cittadina normanna.