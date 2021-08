Arriva l’ordinanza, in arancione due comuni siciliani

L’avevamo anticipato (leggi qui), ora l’ordinanza è arrivata. Due comuni siciliani cambiano colore. “L’ordinanza n. 86 del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena firmata – si legge nella nota -, introduce le restrizioni da “zona arancione”, previste dalla normativa nazionale, in due Comuni del Ragusano: si tratta di Comiso e Vittoria. Il provvedimento sarà valido da sabato 28 agosto e fino a lunedì 6 settembre compreso. La decisione si è resa necessaria per contenere i contagi da coronavirus nei territori coinvolti”. Era trapelato che i due centri erano sotto l’osservazione dei tecnici dell’assessorato, così è scattata la variazione cromatica.

Boom di contagi in Sicilia

Del resto, la situazione in Sicilia, sul fronte dei contagi, è quella che è: molto complicata. Tutta l’Isola, domani, dovrebbe essere dichiarata ‘zona gialla’. L’ultimo bollettino è esplicito, come gli altri (leggi qui). Siamo sempre al primo posto per il numero di contagi giornaliero. Sono 1.097 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 17.082 tamponi processati a livello regionale. L’incidenza scende al 6,4% ieri era al 6,5%. Segue, distanziata, la Lombardia.