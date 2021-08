Covid, altri mille nuovi casi: Sicilia al primo posto

Restrizioni sempre più vicine per la Sicilia, che resta al primo posto per il numero di contagi giornaliero. Sono 1.097, infatti, i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola a fronte di 17.082 tamponi processati a livello regionale. L’incidenza scende al 6,4% ieri era al 6,5%. Al secondo posto, per numero di pazienti positivi, c’è la Lombardia con 758 casi. Gli attuali positivi sono 26.110 con un aumento di altri 604 casi. I guariti sono 478 mentre si registrano altre 15 vittime che portano il totale dei decessi a 6.274.

La precisazione della Regione

La Regione comunica che i deceduti riportati nei dati di oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 4 del 24 agosto 21, 3 del 23 agosto e 2 del 12 agosto 21. Sul fronte ospedaliero sono adesso 855 i ricoverati, 2 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 103, uno più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 254, Catania 231, Messina 35, Siracusa 139, Ragusa 12, Trapani 131, Caltanissetta 96, Agrigento 84, Enna 115.

Pazienti giovani e non vaccinati

Intanto in Sicilia i pazienti ricoverati per il contagio sono sempre più giovani e nella maggior parte dei casi non vaccinati. Si tratta di persone che non sarebbero in quelle condizioni se si fossero protette. Ma ci sono anche gli anziani non ancora vaccinati e i più fragili, avanti d’età e con patologie pregresse, che affollano le corsie degli ospedali palermitani e non solo.

Vaccinazioni, Sicilia fanalino di coda

L’Isola resta così fanalino di coda sul fronte delle vaccinazioni somministrate e alcuni comuni potrebbero presto ‘cambiare colore’. Intanto per l’Isola la zona gialla si avvicina: dovrebbe essere decretata domani dopo l’esame dei dati della cabina di regia. Tecnicamente sono stati superati i tre nuovi parametri previsti: ricoveri in terapie intensiva, in area medica e contagi. LEGGI ANCHE: “Non vaccinati e ricoverati, ora sono pentiti”

I dati in Italia: 43 vittime in un giorno

Ecco tutti i dati sul fronte del Covid aggiornati alle ultime 24 ore. Sono 7.221 i positivi individuati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.548. Sono invece 43 le vittime in un giorno, in diminuzione rispetto alle 59 di ieri. Sono 220.872 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, ieri erano stati 244.420. Il tasso di positività è del 3,27%, in leggero aumento rispetto al 3,09% di ieri. Aumentano, a livello nazionale, i ricoverati in terapia intensiva: Sono 503, quattro in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sempre secondo i dati del ministero della Salute, sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.059, 36 in più rispetto alla giornata precedente. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.509.611, i morti 128.957. I dimessi e i guariti sono invece 4.243.597, con un incremento di 5.839 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 137.057 con un incremento di 1.333 casi nelle ultime 24 ore.