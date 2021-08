Comuni, novità in Sicilia: chi sta per cambiare colore

Ancora non c’è l’ordinanza, ma potrebbe esserci a presto per Comiso e Vittoria, in provincia di Ragusa, che potrebbero cambiare colore fino alla zona arancione. I tecnici dell’assessorato alla Salute stanno monitorando i dati. In quei due comuni, ci sarebbero ancora pochi vaccinati e un aumento di ricoveri e di contagi molto forte. Ecco perché trapela una indicazione che potrebbe essere messa nero su bianco, nelle prossime ore. Ma diversi sono i comuni sotto osservazione che ‘rischiano’ un aumento delle restrizioni.

I comuni con pochi vaccinati

Una recente ordinanza del presidente della Regione ha introdotto limitazioni e un controllo più serrato lì dove, appunto, la percentuale di vaccinazione è ancora bassa. Qui l’elenco completo. “Si tratta – ha detto il presidente Musumeci – di misure sofferte ma ragionate, che affidano ancora una volta alla indispensabile collaborazione dei livelli istituzionali territoriali e degli operatori sanitari il compito di proteggere la nostra popolazione. Abbiamo avuto in queste giornate i necessari colloqui tecnici con le diverse autorità che operano nel contenimento dell’epidemia e sono convinto che non desti alcuna sorpresa una decisione regionale che si pone nel solco dell’atteggiamento tenuto dal governo siciliano in tutti questi mesi”.

La Sicilia verso la zona gialla

Intanto, sembra cosa fatta il passaggio della Sicilia in zona gialla. Dovrebbe essere decretato domani dopo l’esame dei dati della cabina di regia. Tecnicamente sono stati superati i tre nuovi parametri previsti: ricoveri in terapie intensiva, in area medica e contagi.