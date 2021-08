Muore sub palermitano: colpito dall’elica di una barca

Tragedia al largo di Piombino, dove un sub palermitano ha perso la vita. E’ successo in un allevamento nel golfo di Follonica: Giorgio Chiovaro di 39 anni, era da tempo residente a Donoratico, in provincia di Livorno. E’ morto dopo essere stato colpito dall’elica di un’imbarcazione mentre stava lavorando in una vasca a circa tre miglia dalla costa. Un tragico episodio su cui adesso indaga la guardia costiera di Piombino, intervenuta subito dopo l’allarme lanciato dai colleghi. Sono risultati vani i tentativi di soccorrere l’uomo, portato immediatamente a riva dove ad attenderlo c’erano i volontari della Misericordia con il medico del 118 e l’elisoccorso. Le gravissime ferite riportate alla testa sono risultate fatali e non è rimasto che accertarne il decesso.