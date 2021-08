Incidente sul lavoro a Cinisi: cade da impalcatura e muore

Tragedia sul lavoro in provincia di Palermo. Come riferisce l’Ansa, un operaio di 67 anni è morto in un cantiere aperto per dei lavori di ristrutturazione in una palazzina a Cinisi. L’uomo, in base ad una prima ricostruzione, è caduto da un’impalcatura di 4 metri. E’ deceduto sul colpo. Indagano i carabinieri della compagnia di Carini.

Chi è la vittima

A perdere la vita, Angelo Giammanco, operaio edile di 67 anni residente a Terrasini. E’ caduto da un’impalcatura durante dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà privata a Cinisi, in via Venuti.