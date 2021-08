Ancora sbarchi a Lampedusa, in 1.448 nell’hotspot

LAMPEDUSA – Quattro barchini, con complessivi 115 tunisini e subsahariani, sono giunti a Lampedusa dove gli approdi, da stamani, salgono a quota 11. Ad intercettare i natanti, tutti di di circa 6 metri, a sei miglia dalla costa dell’isola, sono state le motovedette delle Fiamme gialle e della Capitaneria di porto. Nel primo c’erano 34 uomini, nel secondo 11, nel terzo 55 e nel quarto 15 subsahariani. Oggi, sull’isola, sono sbarcati in totale 793 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola si è arrivati a quota 1.448 presenze, ma in 375 stanno per essere trasferiti con il pattugliatore Diciotti della Guardia costiera verso Pozzallo. Nella struttura dovrebbero rimanere dunque in 1.073 a fronte di 250 posti disponibili.