Camion travolge gru e cestello, un operaio è grave in ospedale

COMISO (RAGUSA) – Ore di ansia per la sorte di un operaio di 46 anni, F.C., è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale che si è verificato a Comiso, in via San Biagio, nel Ragusano. Tutto è nato da un camion che ha colpito e travolto il cestello su cui lavorava l’operaio.

La dinamica dell’incidente

Il 46enne era salito sul mezzo meccanico per eseguire dei lavori di manutenzione di un’insegna di un distributore di benzina situato all’ingresso del centro abitato. L’autista del camion, originario di Acireale, non si è accorto del cestello sospeso in aria all’altezza dell’insegna dal momento che il camion-gru era parcheggiato all’interno dell’area del distributore e pare che non vi fosse, nella sede stradale, nessuna segnalazione dei lavori che si stavano eseguendo. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasferita in eli-ambulanza a Catania ed è ricoverata all’ospedale Garibaldi, in prognosi riservata. I rilievi sono stati eseguiti dai vigili urbani di Comiso.

La tragedia sul lavoro a Cinisi

Si tratta del secondo incidente sul lavoro in Sicilia nel giro di pochi giorni. Venerdì a Cinisi, nel Palermitano, un operaio di 67 anni ha perso la vita cadendo da una impalcatura. Per quella morte ci sono ora due indagati e la verità potrebbe arrivare dall’analisi dei filmati di alcune telecamere di sorveglianza attive nella zona.

