Ricercato per una notifica dopo rapina: rintracciato rapinatore sul treno

Un uomo è stato allontanato dalla stazione per ubriachezza

PALERMO – Settimana fitta di controlli per la polizia ferroviaria in tutta la Sicilia. A seguito di questi controlli si registrano 2 indagati, 2.730 persone controllate, 16 treni presenziati, 45 veicoli ispezionati e 160 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria.

La polizia ferroviaria di Agrigento ha fermato un 26enne italiano in arrivo presso la stazione ferroviaria agrigentina a bordo di un treno regionale proveniente dal capoluogo palermitano. Dagli accertamenti il 26enne è risultato da rintracciare per la notifica di un provvedimento a seguito di una rapina, commessa a Roma ai danni di 3 persone.

Durante i controlli a Palermo stato rintracciato, a bordo di un treno regionale proveniente da Agrigento, un 33enne, pregiudicato, di nazionalità tedesca, che si era allontanato dalla comunità dove era sottoposto alla misura della libertà vigilata per la durata di 6 mesi. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato riaffidato alla stessa comunità. Sempre a Palermo, un minore di 12 anni, tunisino, è stato rintracciato alla stazione centrale e collocato presso una comunità della provincia di Palermo.

A Messina, gli operatori della Polfer hanno sanzionato per ubriachezza un 50enne italiano. L’uomo è stato fermato dai poliziotti mentre cercava di salire a bordo di una nave traghetto attraverso un’area interdetta ai viaggiatori. Nei confronti del 50enne è stato emesso un provvedimento di allontanamento per 48 ore dalla stazione e luoghi limitrofi.

A Barcellona P.G. (ME) la Polizia Ferroviaria ha sanzionato amministrativamente un allevatore di 41 anni di nazionalità italiana, per la mancata custodia di un bovino che si trovava sulla sede ferrata.

A Trapani, gli agenti hanno restituito ad un insegnante un personal computer che aveva dimenticato il giorno prima a bordo di un treno regionale. Dagli accertamenti effettuati dalla sala operativa compartimentale è emerso che il PC era stato preso in custodia dal capotreno dopo averlo rinvenuto sul convoglio.