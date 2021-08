PALERMO – Dopo giorni di costante ascesa in Sicilia, il Covid sembra subire una battuta d’arresto. Il bollettino del ministero della Salute segnala nelle ultime 24 ore per l’Isola 1.091 nuovi positivi, scoperti grazie a 21.113 tamponi. L’incidenza dei test positivi sul totale di quelli eseguiti precipita dal 14,2% di ieri al 5,1%. Diminuiscono i ricoverati in regime ordinario: ieri erano 831, oggi sono 824. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: 117, uno in più rispetto a 24 ore fa. Una piccola buona notizia che si aggiunge a quella resa nota oggi dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza: “I vaccinati sono in crescita”.

Sicilia ancora maglia nera

L’isola, quindi, resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dalla Lombardia con 723 casi. Gli attuali positivi sono 28.443 (46 in meno rispetto a ieri). I guariti sono 1.118 mentre si registrano altre 19 vittime che portano il totale dei decessi a 6.342. La Regione Siciliana, però, riporta che tra i decessi comunicati in data odierna 1 è deceduto il 30 agosto, 1 il 29 agosto e 7 il 28 agosto.

La situazione nelle province

Sul fronte del contagio nelle singole province in cima torna Catania con 319 casi scoperti tra ieri e oggi, seguita da Palermo (240). A seguire Siracusa (126), Agrigento (105), Trapani (86), Caltanissetta (75), Enna (68), Ragusa (45) e Messina (27).

I dati nazionali

Il dato complessivo nazionale parla di 5.498 nuovi positivi e 75 vittime in un giorno (rispetto alle 53 di ieri). Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.539.991, i morti 129.221. I dimessi e i guariti sono invece 4.272.845, con un incremento di 8.885 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 137.925, con un decremento di 3.468 di casi nelle ultime 24 ore. Sono 544 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, quattro in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.252, 12 in meno rispetto a ieri.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA