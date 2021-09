“Continui maltrattamenti alla moglie”, denunciato un uomo

Un nuovo episodio di violenza in famiglia si conclude con la denuncia di un uomo, in provincia di Agrigento. I carabinieri della stazione di Campobello di Licata, a conclusione di attività d’indagine, hanno depositato presso la Procura della Repubblica di Agrigento informativa di reato nei confronti di un pregiudicato del posto di 53 anni, disoccupato, ritenuto responsabile di maltrattamenti continuati contro familiari conviventi. LEGGI ANCHE: “Ti uccido a pugni, aggredisce la ex in vacanza”

L’abuso di alcol

Dopo diverse segnalazioni giunte ai militari, è stato accertato che l’uomo in diverse occasioni, soprattutto nelle ore serali, rincasando in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’abuso di alcol, malmenava deliberatamente la moglie casalinga di 53 anni. La Procura della Repubblica di Agrigento nelle prossime ore valuterà se accogliere la richiesta di allontanamento dalla casa familiare del marito violento avanzata dai Carabinieri di Campobello di Licata.