Dramma in famiglia: chiede alla moglie di prostituirsi per la droga

CATANIA – E’ arrivato a chiedere addirittura alla moglie di prostituirsi pur di comprare la droga. Per questo motivo un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri a Palagonia (Catania) per le violenze psicofisiche a cui sottoponeva da tempo la donna 32enne, madre peraltro dei suoi cinque figli. Una storia di miseria sociale e umana. Tant’è che ha inoltre costretto i figli ad elemosinare per strada.

I militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Caltagirone per violenza e minaccia, maltrattamenti in famiglia, furto con strappo e lesioni personali aggravate. Le continue violenze, tra i quali l’averle sottratto e rotto il cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto, hanno convinto la donna, soprattutto per preservare l’incolumita’ dei propri figli, a denunciare tutto ai carabinieri.