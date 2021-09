Pronto a spacciare hashish che avrebbe fruttato 3000 euro: arrestato

PALERMO – I Carabinieri della Stazione Centro di Palermo hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 40enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso di un servizio antidroga, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con fare circospetto per i vicoli del “mercato del capo” e introdursi frettolosamente in un vecchio magazzino in via Sant’Agostino.

La perquisizione personale e al deposito a lui in uso, con il determinante contributo di un’unità cinofila, ha permesso di recuperare oltre 300 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, diverso materiale per il confezionamento e 170 euro ritenuti frutto dell’illecita attività di spaccio.

Il contante e la droga rinvenuta sono stati sottoposti a sequestro, quest’ultima, che immessa nel mercato del dettaglio avrebbe fruttato oltre 3000 euro, sarà trasmessa al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale per le verifiche di rito.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato condotto presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida, in regime di “domiciliari”.