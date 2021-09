Chiara, la straziante dedica del suo amore per sempre

CATANIA– Il loro viaggio d’amore era appena iniziato. Chiara e Daniel, divisi da una mano violenta. La giovane non ci aveva pensato due volte: dopo la laurea a Padova aveva lasciato Fumane per andare a Bardolino, nel veronese. Il cuore l’aveva portata lì, sulle colline che sovrastano il lago di Garda. Aveva raggiunto il suo fidanzato. Avevano creato il loro nido, il loro rifugio. Ma quell’appartamento al terzo piano è diventata la tomba della giovane pallavolista. Daniel, domenica, ha aperto la porta e l’ha trovata lì distesa sul pavimento. Nessun respiro. Ha chiamato il 118, i carabinieri, i soccorsi. Ma nessuno ha potuto salvarla. Nessuno lo ha potuto svegliarlo dall’incubo più grande. Chiara è andata via. Ma l’amore sancisce legami che neanche la forbice irredimibile della morte riesce a spezzare.

“Tu sei e resterai sempre…”

Daniel ha affidato ai social una dichiarazione d’amore alla sua Chiara. Una promessa d’amore. D’amore eterno. “Tu sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere. Abbiamo passato mille avventure, ma era solo l’inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso. Ma non ti preoccupare amore mio, ti porterò per sempre con me, dentro al mio cuore”. Così scrive su Instagram.

L’amore e i viaggi

Chiara amava i bimbi. Chiara saltava, rideva, correva. Chiara adorava viaggiare. Ed erano tanti i viaggi programmati con Daniel. “Gireremo tutto il mondo insieme e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai”. Non lo sa solo Chiara, Daniel. Lo sappiamo tutti noi.