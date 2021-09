“Cimiteri, intervenga il governo nazionale: da Orlando solo bluff”

PALERMO – “Per risolvere l’emergenza cimiteri a Palermo serve un vero intervento del Governo nazionale e dell’Esercito, così come chiesto dal consiglio comunale, non pannicelli caldi che non serviranno a nulla se non a prolungare l’agonia delle famiglie. Tra direttive, ordinanze, cronoprogrammi e chiacchiere varie, il risultato è stato solo di far allungare i tempi: il sindaco Orlando la smetta di bluffare o sarà il consiglio a chiedere a Roma di agire”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva a Sala delle Lapidi Dario Chinnici. “L’ordine del giorno votato all’unanimità dal consiglio con l’appoggio della giunta – dice Chinnici – impegna il sindaco e il presidente del consiglio a chiedere l’intervento del ministero della Salute e di quello della Difesa per la costruzione del nuovo cimitero e lo snellimento di tutte le procedure utili a uscire dall’emergenza. Niente a che fare con quanto invece ha fatto il sindaco Orlando, capace solo di chiedere l’intervento delle forze armate per spostare le bare e movimentare la terra, cose che non faranno diminuire le quasi mille bare ferme a deposito né risolveranno i problemi dei campi di inumazione o del forno crematorio. Se Orlando pensa di giocare con il futuro della città sbaglia di grosso: il consiglio è pronto a far valere le sue prerogative”.