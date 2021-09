Covid, Razza: “Ecco a chi estendere obbligo vaccinale”

Il Governo nazionale pensa a come e a chi estendere l’obbligo del Green Pass che “è uno strumento per stimolare la vaccinazione. Qualcosa in più va fatto sull’estensione dell’obbligo vaccinale su alcune categorie specifiche, non ci possiamo permettere di chiudere di nuovo, e non solo le attività economiche, ma anche il sistema sanitario. Non possiamo convertire nuovamente gli ospedali. Dobbiamo ritenere la vaccinazione, come dice Mattarella, un dovere“. Ad affermarlo l’assessore regionale alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, intervistato a Skytg24.

“In questi giorni assistiamo ad una diminuzione dei positivi che sono in linea a quelli di ieri, al di sotto dei mille, e la linea dell’ospedalizzazione è piatta. La Regione – ha continuato l’assessore Razza – ha attuato dei provvedimenti che riguardano alcuni comuni, e le iniziative del presidente Musumeci hanno trovato l’adesione dei comuni, come a Comiso con la vaccinazione di centinaia di persone ordinate in fila in municipio”.

“La zona gialla non solo ha cambiato qualcosa ma anche i provvedimenti del presidente della Regione sui comuni a bassa vaccinazione – ha concluso Razza -, dove si è compreso quanto fosse importante evitare che il territorio della Sicilia fosse gravato da nuove restrizioni”.