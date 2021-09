Cimitero dei Rotoli, nuove tariffe per i loculi

PALERMO – In applicazione di una ordinanza sindacale dello scorso agosto, oggi pomeriggio la Giunta comunale ha approvato una delibera che fissa in 300 euro il costo di ognuno dei 189 loculi ipogei al cimitero dei Rotoli.

“Si tratta – ha detto il sindaco Orlando – di un provvedimento inserito nel cronoprogramma degli interventi fissati per il superamento dell’emergenza di salme a deposito al cimitero dei Rotoli. Ovviamente si tratta di un prezzo più che simbolico che però ci consentirà di offrire una risposta alle famiglie più indigenti e a quelle che hanno optato per l’inumazione che però al momento non è possibile a causa della carenza di adeguati spazi alternativi”.

“Gli uffici comunali contatteranno le famiglie in rigoroso ordine cronologico – aggiunge l’assessore Toni Sala – e offriranno loro questa possibilità a un prezzo finale che è di poco superiore a quello della semplice inumazione”.

“Le salme – spiega l’assessore Sala – saranno poste all’interno dei loculi ipogei prefabbricati che, a loro volta, saranno interrati con l’uso di piccoli escavatori. Si tratta di una misura straordinaria ma necessaria che rende operativo un altro punto del cronoprogramma predisposto dall’amministrazione. La concessione sarà trentennale e il costo comprenderà anche l’acquisto dei materiali necessari. Ci auguriamo che le famiglie contattate aderiscano, così da consentire di ridurre significativamente il numero di salme a deposito. Rinnoviamo l’appello perché le famiglie optano per la cremazione a costo zero e per tutte le misure messe in campo e finalizzate a uscire dall’emergenza”