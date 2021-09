Covid, quanti sono in Sicilia i non vaccinati

PALERMO – Quanti sono in Sicilia i non vaccinati? La Fondazione Gimbe ha analizzato i dati degli over 50, dimostrando che quasi un non vaccinato su 5 è residente nell’isola.

I dati

Sul fronte vaccinazioni, 4,1 milioni di over 50 non hanno ancora completato il ciclo vaccinale con rilevanti differenze regionali – ha ricostruito la Fondazione Gimbe – di questi, 3,16 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose”.

La Fondazione Gimbe ha ultimato i dati del monitoraggio della situazione epidemiologica del Paese. In Sicilia il 17,7% degli over 50 non è vaccinato. Il minimo nazionale è stato registrato dalla Puglia, si tratta del 7,1%.

L’andamento dei contagi

“Per la prima volta da fine giugno diminuiscono i nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – sia come numeri assoluti che come media dei casi giornalieri che si attesta a 5.644”. In 7 Province si contano oltre 150 casi per 100.000 abitanti: Siracusa (231), Messina (189), Ragusa (170), Trapani (170), Catania (165), Prato (164) e Caltanissetta (159). In aumento i decessi: sono 417 di cui però 82 relativi a periodi precedenti. “Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari del Gimbe – frena ulteriormente l’incremento dei posti letto destinati a pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente crescono solo dell’1,3% in area medica e del 3,5% in terapia intensiva”.

