Incendi in Sicilia, arrivano 2 milioni per le zone più colpite

Arrivano due milioni di euro per le zone siciliane distrutte dagli incendi negli ultimi mesi. L’annuncio è della deputata del Moviemnto 5 Stelle, Rosalba Cimino.

Lo stato di emergenza e i danni

Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori devastati dalle fiamme, la deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino annuncia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che porterà ai paesi colpiti duramente questa estate dagli incendi, di un finanziamento di 2 milioni di euro per la Sicilia, all’interno di un più grande intervento di 7 milioni che comprende altre regioni italiane. LEGGI ANCHE: Incendi e stato di emergenza in 4 regioni: c’è anche la Sicilia

