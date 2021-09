Passalacqua Ragusa, Recupido: “Grande emozione per il memorial”

RAGUSA – Le parole del coach del Passalacqua Ragusa, Gianni Recupido, sul memorial che prende il via domani: “Partecipare al memorial, per la persona a cui è dedicata e per quanto è sentita dalla proprietà, è sempre una grande emozione e lo è ancora di più per chi come me fa ormai parte di questa famiglia da diversi anni. Dal punto di vista cestistico accogliamo il memorial con la parole ‘finalmente’, perché dopo la pausa estiva si torna a giocare dopo tanto tempo, e perché toneremo a giocare con il pubblico. Faremo dei cinque contro 5 che non siamo riusciti a fare in questo periodo e sarà senz’altro una grande occasione per valutare quanto abbiamo metabolizzato dei princìpi e dei concetti su cui abbiamo lavorato e una occasione per conoscerci e giocare insieme. Affrontiamo due squadre che saranno impegnate nelle coppe europee, che hanno società solide alle spalle e grandi ambizioni e questo per noi è sicuramente un vanto. Non vedo l’ora di andare sul campo e mettere alla prova quello che abbiamo buttato giù in queste prime settimane. Potremo prendere spunto delle cose che bisogna sistemare e che in questo momento della stagione sono sempre tantissime. Sono sicuro che le ragazze troveranno il modo per cominciare con grande entusiasmo e spirito di sacrificio”.

