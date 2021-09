Muore per aneurisma a 42 anni: “Ma il vaccino non c’entra”

E’ morto a 42 anni per un aneurisma cerebrale. Emanuele Pileggi era capo produzione navale allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, a Sestri Levante, in provincia di Genova. Sposato e padre di Gloria (19 anni) e Riccardo (15), è deceduto all’ospedale San Martino di Genova dove è stato ricoverato d’urgenza lunedì scorso a seguito dei riscontri avvenuti al pronto soccorso di Lavagna.

Il vaccino ricevuto qualche giorno prima

Pileggi si era vaccinato il 30 agosto con una dose del vaccino Moderna. Ma i medici escludono categoricamente un’eventuale correlazione tra i fatti.

L’uomo, infatti, è morto per un aneurisma cerebrale, tanto che non è stata effettuata alcuna autopsia sul corpo, vista l’evidenza della causa di morte. Le patologie vaccino-correlate sono di tipo venoso e causano occlusione dei vasi, come nei casi di trombosi. Qui invece si è in presenza di un aneurisma.