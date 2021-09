Discarica satura, l’appello di sindaci: “Cambiare le regole”

Una nota congiunta dei sindaci della zona etnea alla Regione, per risolvere il dramma dell’emergenza rifiuti che ha colpito diversi comuni. “Illustre Assessore, mentre scriviamo questo appello i nostri autocompattatori ritornano pieni dalla discarica e siamo preoccupati perché non si intravede una soluzione all’annoso problema impianti. Sappiamo che la capacità di ricezione di rifiuto indifferenziato è davvero ridotta ai minimi termini, ma chiediamo a Lei una coraggiosa inversione di rotta. Nell’ambito della Srr Catania Metropolitana – si legge nella nota – alcuni Comuni hanno profuso ogni energia per ridurre la quota di indifferenziato da conferire in discarica, con notevole aumento della percentuale di differenziata andando ben oltre il 65% di legge con picchi del 90%. Alcuni Comuni poi, con una decisione impopolare, hanno deciso addirittura di ritirare l’indifferenziato ogni 14 giorni allo scopo di aumentare ancora la differenziata raccolta. Pertanto chiediamo che la quota di indifferenziata che va in discarica venga determinata tenendo in considerazione il numero di abitanti, la capacità della discarica e indirettamente quindi la percentuale di differenziata, in modo che i Comuni virtuosi non vengano penalizzati e si eviti la folle corsa notturna dei camion per arrivare alla discarica prima della chiusura”.

La nota è firmata da Vito Di Mauro (Aci Bonaccorsi), Daniele Motta (Belpasso), Antonio Bonanno (Biancavilla), Filippo Privitera (Camporotondo Etneo), Massimiliano Giammusso (Gravina di Catania), Salvatore Puglisi (Linguaglossa), Enzo Magra (Mascalucia), Alfio Cosentino (Milo), Enzo Santonocito (San Pietro Clarenza), Marco Rubino (Sant’Agata li Battiati), Pippo Nicotra (Sant’Alfio), Santi Rando (Tremestieri Etneo), Francesco Leonardi (Viagrande)

Interviene anche il sindaco di San Giovanni la Punta

“Siamo in emergenza, ancora una volta, a causa della ridotta quantità di rifiuti cha la discarica di conferimento dell’indifferenziato (Sicula Trasporti ricadente nel territorio di Lentini) può giornalmente ricevere e per questo motivo ho inviato una lettera al Prefetto per chiedere di intervenire per la immediata soluzione del problema che vede coinvolti numerosi comuni dell’hinterland. Il problema purtroppo si ripresenta ormai periodicamente e noi sindaci dobbiamo fare i conti non soltanto con l’aumento dei costi ma anche con le conseguenze igienico-sanitarie che i cumuli di rifiuti possono causare. Tutto ciò creerà inevitabilmente dei problemi, non soltanto per la difficoltà a ripulire le micro discariche ma anche all’interno dei condomini dove ancora qualcuno non ha ben capito come fare la differenziata. Per questo motivo chiedo ancora una volta la collaborazione di tutti i miei concittadini nell’essere accorti per quanto riguarda la raccolta differenziata. Solo separando correttamente è possibile conferire meno rifiuto secco indifferenziato”.