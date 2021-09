Sigel Marsala, allenamento congiunto con il Volley Terrasini

MARSALA (TP) – Il precampionato delle azzurre entra nel vivo. Lunedì 20 settembre a partire dalle ore 17.00 nel piccolo impianto del “Fortunato Bellina” la Sigel Marsala del nuovo corso Delmati testerà la propria condizione in un mese di preparazione attraverso un allenamento congiunto con il Volley Terrasini, ambiziosa formazione neopromossa in serie B1. Per questo appuntamento la Società Marsala Volley S.S.D.R.L informa che l’ingresso, così come la totalità degli eventi sportivi, sarà contingentato in rispetto delle attuali norme in materia sanitaria e verranno utilizzate tutte quelle procedure di prevenzione che si rendono necessarie per contrastare la diffusione del virus SARS-Cov-2.

L’accesso, che rimane limitato, è consentito a chi si presenta munito di Greenpass e del dispositivo di protezione individuale quale la mascherina facciale. Potranno quindi fare accesso oltre ai soli gruppi squadra, i rispettivi staff dirigenziali, gli addetti ai lavori e la stampa. La sgambatura insieme alle colleghe palermitane inserite nel girone F di B1 è considerata una autentica tappa di avvicinamento in funzione del battesimo di campionato della nuova stagione di serie A2 che avverrà il prossimo 10 ottobre con avversario la Green Warriors Sassuolo di coach Maurizio Venco.