TeLiMar: ko anche il Nuoto Catania, raggiunte le final eight

Il TeLiMar Palermo batte 9-2 la Nuoto Catania e si qualifica per le final eigt. Fase di studio nel primo quarto per le due siciliane, col TeLiMar che chiude in vantaggio per 2-0 con le reti di Lo Dico e Irving su rigore. Il club dell’Addaura aveva anche fallito un altro 5 metri con Vlahovic, il cui tiro si era infranto sulla traversa. Nel secondo tempo, altre due reti con Irving a uomini pari e Lo Cascio in doppia superiorità per il TeLiMar, che grazie ad un’ottima difesa schierata da Baldineti riesce ad arginare gli avversari. Prova a dare lo strappo la squadra del Presidente Giliberti nel terzo tempo, con i goal di Del Basso su uomo in più, Basic a uomini pari e Vlahovic in superiorità. Il parziale si chiude sul 7-1 per il rigore trasformato da Privitera. La Nuoto Catania ci prova nell’ultimo quarto con La Rosa, ma il cronometro è a favore del TeLiMar, che chiude il match sul 9-2 con le due reti in superiorità di Occhione e Turchini. Uscito Banicevic (Nuoto CT) per brutalità nel 1° tempo.



Parziali: 2-0; 2-0; 3-1; 2-1.

Superiorità: TeLiMar 5/10 + 2 rigori (1 sulla traversa. Tiro di Vlahovic nel primo tempo); Nuoto Catania 0/10 + 1 rigore.

Il Tabellino

TeLiMar: Nicosia, Del Basso 1, Turchini 1, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 1, Giliberti 1, Marziali, Lo Cascio 1, Irving (1 su rig.), Lo Dico 1, Basic 1, De Totero – Allenatore: Marco Gu Baldineti

Nuoto Catania: Caruso, Generini, Eskert, La Rosa 1, Tringali, Banicevic, Torrisi G, Torrisi R., Kacar, Privitera (1 su rig.), Russo, Catania, Bagginecchi – Allenatore: Giuseppe Dato

Arbitri: Riccardo Carmignani, di Messina, e Riccardo D’Antoni, di Siracusa.