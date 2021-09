Il commissario nazionale per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà, domani pomeriggio, in visita all’hub vaccinale della Fiera di Palermo. Un appuntamento importante. Il generale ha impresso una svolta alla campagna vaccinale, dando un impulso che è sotto gli occhi di tutti e che ha cambiato il quadro della pandemia in Italia. Questo giro, che tocca anche il capoluogo, è stato concepito come una sorta di raccordo in vista dell’avvio della campagna per le terze dosi di vaccino che avrà inizio, appunto, domani. A Palermo sarà un’occasione per confrontarsi con la struttura commissariale che conta di arrivare all’ottanta per cento di immunizzati entro la fine di settembre.

L’incertezza e i malumori

La certezza è (dovrebbe essere) che il generale Figliuolo verrà a Palermo e che sarà accolto di pomeriggio. Ancora però non si conoscono esattamente i modi e la tempistica, anche se dovrebbero essere comunicati a breve. Un’incertezza che, nei palazzi della Regione, sta provocando, in queste ore, qualche agitata fibrillazione. Un piccolo ‘giallo’ che sarà sciolto presto.

La terza dose per i fragili

Sempre domani a Palermo comincia la campagna di vaccinazione per le terze dosi riservate, inizialmente, ai fragili. All’ospedale ”La Maddalena‘ saranno circa cento i pazienti selezionati tra trapiantati e malati oncologici a ricevere la dose addizionale del vaccino anti-Covid.

La nota

Dopo il ‘giallo’, in serata arriva la soluzione tramite nota di Palazzo d’Orleans: “Il commissario nazionale per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà domani pomeriggio a Palermo. Primo appuntamento alle 17 all’Ismett, dove ad accoglierlo ci saranno il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore alla Salute Ruggero Razza e il direttore dell’Istituto Angelo Luca. Data la particolarità della struttura sanitaria, non sarà possibile per giornalisti e operatori seguire la visita all’interno. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Regione Siciliana. Al termine, Figliuolo, accompagnato da Musumeci e Razza, si trasferirà all’Hub vaccinale presso l’ex Fiera del Mediterraneo. Proprio domani inizieranno nell’Isola le vaccinazioni con la terza dose per i pazienti “fragili”. Secondo l’ultimo Report della Regione, in Sicilia i vaccinati con almeno una dose sono il 74,96%”.