Covid, grave a Palermo una ragazza di sedici anni

PALERMO– Una ragazza di sedici anni, in gravi condizioni per il Covid, è ricoverata all’Ospedale ‘Cervello’. Arriva dal Trapanese ed è stata presa in cura poche ore fa dai medici del nosocomio palermitano. Sappiamo che non era vaccinata, che ha contratto il coronavirus, ma che si sta già negativizzando, e che il virus le avrebbe provocato una miocardite grave con insufficienza cardiaca. E’ un caso drammatico, soprattutto per i familiari e per gli amici, che mette in apprensione tutti e che invita tutti a una affettuosa solidarietà. La ragazza, al momento, è ricoverata nel reparto di Cardiologia.

Meno folla nei pronto soccorso

E’ comunque un momento di relativa calma nel pronto soccorso Covid del ‘Cervello’, parliamo di cifre, non dei casi gravi che restano terribili, anche se sono complessivamente di meno. I flussi sono diminuiti in modo significativo. Ci sono circa quindici ingressi al giorno, un numero lontano dai giorni difficili del contagio. Comincia ad arrivare qualche vaccinato in più: sono quasi tutte persone anziane e pluripatologiche.



