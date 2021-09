Niente soldi per la droga: picchia selvaggiamente il padre

Non riesce a procurarsi i soldi per la droga e si scaglia contro il padre. Un 20enne marsalese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di avere selvaggiamente picchiato il genitore che non voleva dargli il denaro per l’acquisto della sostanza stupefacente. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Trapani con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

“Era l’ennesima richiesta”

In “forte stato di alterazione psicofisica”, spiegano i carabinieri, il 20enne “avanzava l’ennesima richiesta di soldi al padre 50enne per l’acquisto di stupefacenti ma al rifiuto di quest’ultimo di soddisfare la sua richiesta si scagliava contro di lui violentemente causando una frattura maxillofacciale e nasale con prognosi di 40 giorni”. I militari sono intervenuti su richiesta dell’uomo picchiato dal figlio e proprio grazie alla celerità dell’intervento è stato possibile scongiurare più gravi conseguenze.

