Scontro fatale nella notte, muore una giovane di 29 anni

VENEZIA – Incidente mortale nella notte a Fiesso d’Artico, in provincia di Venezia. La vittima è una ragazza di 29 anni, Giulia Segato. Lo schianto è avvenuto intorno a mezzanotte, tra via Barbariga e via Cavour. La Lancia con a bordo la giovane donna si è scontrata con un’altra auto e si è ribaltata finendo contro un muro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha tentato di rianimare la donna che è deceduta subito dopo. Illeso il conducente dell’altra auto coinvolta nello scontro. I carabinieri hanno deviato il traffico e ricostruito la dinamica dell’incidente. La vittima stava rientrando a casa prima dello schianto mortale.



