Un serpente in casa a Capaci: catturato dai vigili del fuoco

Disavventura per un residente che si è ritrovato a tu per tu con il rettile di un metro e mezzo nel cuore della notte

CAPACI – I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte a Capaci (Palermo) per catturare un serpente che si era intrufolato in una casa. A chiamare era stato il proprietario dell’abitazione che nel cuore della notte che si è trovato a tu per tu con il rettile di circa un metro e mezzo. I vigili del fuoco sono riusciti a catturarlo e consegnarlo ai forestali che hanno stabilito che è una biscia di colore nero.



