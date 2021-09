“Intel investa a Catania per diminuire il gap Nord/Sud”

Catania – A firma di Pierpaolo Montalto e Giolì Vindigni, ecco la nota integrale di partito di Nicola Fratoianni circa il possibile ingresso di Intel a Catania. “Sinistra Italiana si augura vivamente che Intel “importante azienda nel campo dei microprocessori e semiconduttori” decida di investire nella nostra città, Catania ha bisogno d’investimenti, i nostri giovani hanno bisogno indispensabile di sperare in un futuro migliore e il sud ha bisogno immediato d’iniziare a recuperare il gap profondissimo che lo separa dal nord. Fare in modo che diminuisca il gap tra nord e sud è tra gli obiettivi principali del “Pnrr” e quindi ci auguriamo che il Governo agisca di conseguenza. Anche se poi leggiamo sui media che il Ministro per lo sviluppo economico Giorgetti, vicesegretario della Lega di Salvini, spinge perché l’investimento venga fatto al nord. Chissà se la neoleghista Valeria Sudano, candidata in pectore a Sindaca di Catania, riuscirà a far cambiare idea ai tantissimi suoi colleghi parlamentari della Lega Nord… pardon della “Lega Salvini””.

“Sui media leggiamo che anche l’attuale Sindaco Pogliese si augura che l’investimento della Intel avvenga nella nostra città (e ci mancherebbe altro). Invitiamo Pogliese ad occuparsi immediatamente della zona industriale che oggi vive una situazione di degrado senza precedenti: strade dissestate, nessuna illuminazione, allagamenti continui, mancanza di depuratori; Oltre a essere invasa dai rifiuti come il resto della città”.

“Noi sosterremo in tutti i modi la possibilità che Intel investa a Catania e in generale che i fondi del Pnrr vengano spesi veramente per riequilibrare l’enorme distacco economico e di prospettive tra nord e sud”.



