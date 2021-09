Salvini: “Prima di condannare Morisi aspettiamo la decisione del tribunale”

“Sono spiaciuto della schifezza mediatica che condanna le persone prima che sia un giudice, un tribunale a farlo. Non conosco la vicenda, sono vicende personali. Luca è una gran brava persona, un amico”. Così il leader della Lega Matteo Salvini che ha parlato della vicenda che vede coinvolto Luca Morosi, ex uomo dei social del carroccio, in una indagine per spaccio e detenzione di droga.

“In un Paese civile prima di condannare qualcuno, prima di sputtanare qualcuno – ha proseguito Salvini – si aspetta che sia la giustizia a fare il suo corso. E faccio un esempio. Per mesi le prime pagine dei giornali hanno parlato dei fondi russi, Salvini ha preso i soldi dalla Russia, scandali, inchieste intercettazioni. E il risultato dopo anni di infamie: zero. Se tutti attaccano solo la Lega – ha aggiunto – siamo gli unici che danno veramente fastidio a un sistema che vorrebbe portare indietro l’Italia”.

“Se Luca ha sbagliato nella sua vita privata sono il primo a dirgli ‘ma che diamine hai fatto? ma perché? però è una vicenda privata. Io non mi sono mai permesso di commentare le vicende del figlio di Grillo o degli amici di Conte o di qualche altro politico di sinistra. Io mi fermo davanti all’uscio di casa” ha concluso.



