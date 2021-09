Caso Intel, Giorgetti: “Nessuna guerra interna, prima vincere in Europa”

CATANIA – “Il dossier è delicato e stiamo lavorando senza sosta per portare in Italia Intel perché la concorrenza a livello europea è fortissima”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a LiveSicilia risponde alle polemiche politiche di queste ore su quella che è diventata una guerra tra Catania e Torino.

La partita, al momento, dunque si deve vincere in Europa. Perché il rischio è che Intel possa scegliere un altro Paese, forse la Germania. Insomma Giorgetti “tifa Italia”. Poi quando ci sarà la certezza che Intel sceglierà il nostro Paese, si inizierà a discutere dell’insediamento e sarà scelto chi dimostrerà di avere più competenze. Al momento le candidature sono quattro, oltre Catania e Torino.

A chi accusa il Ministro di non avere a cuore il futuro industriale ed economico di Catania Giorgetti risponde: “Stiamo lottando a livello di commissione Ue per autorizzare l’investimento Stm a Catania. Il resto, polemiche, accuse, strumentalizzazioni locali non aiutano”.



