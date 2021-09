Catania, è notte fonda: la Turris vince 4-3 al “Massimino”

CATANIA – Per il Catania è notte fonda! Nel festival del gol andato in scena al “Massimino”, la spunta la Turris ben messa il campo da Caneo che approfitta al massimo della superiorità numerica materializzatasi poco dopo la mezzora a causa del doppio giallo sventolato a Russini. L’inizio era stato pimpante da parte dei padroni di casa, passati in vantaggio grazie alla prodezza di Moro. Ma la Turris ha impiegato appena due minuti per pareggiare con capitan Giannone, lesto ad approfittare di una clamorosa indecisione difensiva di Ropolo. Dopo l’espulsione, poi, gli ospiti sfruttano subito la superiorità numerica, chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie al guizzo di Leonetti. Nella ripresa (affrontata dai rossazzurri anche senza Baldini in panchina perché espulso per proteste), i padroni di casa cercano la reazione grazie all’innesto di Sipos e Greco ma Santaniello sembra chiudere i conti siglando il tris ospite in contropiede. La reazione del Catania stavolta è veemente e Moro, dal dischetto, firma la sue personale doppietta restituendo speranza ai suoi. I rossazzurri si riversano in avanti, prestando ancora – irrimediabilmente – il fianco alle ripartenze coralline, culminate con il quarto gol campano realizzato da Esempio. Il risultato è compromesso ma Biondi trova il modo di dare un senso agli ultimi minuti, sbattendo il rete un pallone vagante in area dopo il tentativo di Sipos. E’ l’ultima fiammata, anche perché Perina abbassa la saracinesca sul forte diagonale di Calapai, successivo alla punizione calciata da Pinto. La Turris collezione la sua terza vittoria esterna consecutiva. Il Catania resta impelagato nei bassifondi della classifica, pur dimostrando vigore ed impegno. Ma i troppi errori difensivi di questo disgraziato avvio di stagione, stanno condizionando pericolosamente il cammino rossazzurro. E lunedì, sul campo del Picerno, sarà già scontro diretto per la sopravvivenza.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2° conclusione al volo di Varutti che esce non di molto;

6° Catania in vantaggio: Moro recupera il pallone in piena area e batte Perina con un gran diagonale dal basso verso l’alto: 1-0 !

8° immediato pareggio dalla Turris: Ropolo regala incredibilmente palla a Giannone che s’invola verso Sala e lo batte senza difficoltà: 1-1 !

9° Russini ammonito per simulazione;

16° discesa di Moro sulla destra che poi sbaglia il cross per Russini ben appostato a centroarea!

19° conclusione di Giannone che si spegne di poco a lato;

22° azione personale di Russotto che poi impegna Perina in una deviazione volante;

26° Perina anticipa Russotto in uscita bassa;

29° Calapai è bravo ad anticipare Leonetti a due passi dalla porta;

36° Catania in inferiorità numerica: doppia ammonizione comminata a Russini che esce anzitempo!

38° nel Catania, Biondi sostituisce Ropolo;

45° concessi 2 minuti di recupero;

46° Turris in vantaggio: Leonetti spinge in rete da due passi dopo una bella triangolazione: 1-2 !

47° espulso l’allenatore del Catania, Baldini, per eccessive protesta nei confronti dell’arbitro.

SECONDO TEMPO

1° nel Catania, Provenzano e Russotto lasciano il posto aGreco e Sipos;

2° punizione, dalla distanza, di Maldonado che manda alto;

4° gran tiro di Greco… deviato in corner da Perina;

5° ripartenza corallina conclusa da Giannone con un fendente di poco a lato;

8° terzo gol della Turris: Santaniello, servito in verticale da Leonetti, supera sala in uscita: 1-3 !

10° rigore per il Catania, concesso per la deviazione con un braccio di un difensore ospite sul tiro di Maldonado!

11° dagli 11 metri, Moro spiazza Perina: 2-3 !

15° gran diagonale di Calapai che Perina

16° errore di Ercolani che da via libero a Santaniello la cui conclusione non inquadra lo specchio della porta;

17° nella Turris, Sartore, Franco e Loreto per Leonetti, Tascone e Varutti;

20° Turris ancora in gol: cavalcata di Loreto che resiste a Sipos e serve ad Esempio il pallone del 2-4 !

21° nel Catania, Pinto rileva Zanchi;

22° nella Turris, Di Nunzio subentra a Giannone;

31° nel Catania, Rosaia sostituisce Moro;

31° nella Turris, Longo prende il posto di Santaniello;

36° il Catania accorcia le distanze: su mischia scaturita da calcio d’angolo, Biondi trova lo spiraglio giusti per spedire in rete il pallone del 3-4 !

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° punizione da circa venti metri per il Catania: s’incarica del tiro Pinto la cui conclusione viene smorzata dalla barriera ospite e Calapai tira a botta sicura: Perina si supera e salva il risultato per la sua squadra!

50° Vince la Turris!

IL TABELLINO

CATANIA (3-4-3): Sala, Ercolani, Monteagudo, Ropolo (dal 38°p.t. Biondi), Calapai (k), Provenzano (dal 1°s.t. Greco), Maldonado, Zanchi (dal 21°s.t. Pinto), Russotto (dal 1°s.t. Sipos), Moro (dal 31°s.t. Rosaia), Russini. A disposizione: Coriolano, Stancampiano, Albertini, Claiton, Pino, Cataldi, Frisenna, Izco. Allenatore: Francesco Baldini.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio, Ghislandi, Bordo, Tascone (dal 17°s.t. Franco), Varutti (dal 17°s.t. Loreto), Giannone(k) (dal 22°s.t. Di Nunzio), Santaniello (dal 31°s.t. Longo), Leonetti (dal 17°s.t. Sartore). A disposizione: Abagnale, Colantuono, Finardi, Zanoni, Pavone, Giofré, Iglio. Allenatore: Bruno Caneo.

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia.

Assistenti: Luca Feraboli (Brescia) e Matteo Pressato (Latina).

4° Uomo: Giuseppe Vingo (Pisa).

Reti: 6°p.t. Moro (CT); 8°p.t. Giannone (TUR);46°p.t. Leonetti (TUR); 8°s.t. Santaniello (TUR); 11°s.t. Moro (CT) su rigore; 20°s.t.Esempio (TUR); 36°s.t. Biondi (CT).

Ammoniti: Russini (CT); Greco (CT); Calapai (CT); Pinto (CT);Maldonado (CT); Di Nunzio (TUR); Biondi (CT)

Espulsi: Russini (CT) al 36°p.t.



