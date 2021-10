Cittanova-Trapani rinviata per covid: i dettagli

La gara sarebbe stata valida per la terza giornata ed era in programma domenica alle 15 allo stadio Morreale-Proto di Cittanova

TRAPANI – Il Trapani di Ivan Moschella, impegnato nel girone I del campionato di Serie D, non scenderà in campo contro il Cittanova. Il match che attendeva i granata in trasferta sul terreno di gioco della formazione calabrese è stato rinviato a causa di una positività al covid nella compagine granata. A darne notizia sono stati entrambi i club coinvolti. La gara sarebbe stata valida per la terza giornata ed era in programma domenica alle 15 allo stadio Morreale-Proto di Cittanova.



