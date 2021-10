Sognando il Modello Draghi: l’intesa Miccichè-Faraone sul palco di Cateno

TAORMINA – Sognando il modello Draghi. La corrispondenza di amorosi sensi tra il leader azzurro Gianfranco Miccichè e il colonnello renziano Davide Faraone va in scena davanti alla platea di Sicilia Vera.

La kermesse di Cateno De Luca diventa un’occasione per rilanciare la “pazza idea” di un modello Draghi in salsa sicula. La premessa la fa il presidente dell’Ars.

“Centrodestra e centrosinistra non esistono più. Ieri sono andato alla Festa de L’Unità ed era un po’ triste, il Pd non esiste più”, dice Miccichè che critica il niet all’indirizzo della Lega. “Il Pd a Roma governa con la Lega che è il primo partito in Italia e non può farlo in Sicilia dove non conta tanto?”, attacca.

“Il futuro presidente del consiglio non può che essere Mario Draghi. Perché non possiamo rare la stessa cosa qui in Sicilia?”, dice a più riprese Miccichè. E Faraone gli fa eco. Il feeling tra i due è evidente e certificato dall’annuncio del presidente dell’Ars: “Venerdì prossimo a Firenze incontro con Renzi”.

“Se riuscissimo a mettere in piedi in Sicilia il modello Draghi io chiederei solo dove si firma”, dice Faraone che lancia un appello “a tutte le forze politiche”.



