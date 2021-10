PALERMO – Scontro tra due navi nel porto di Palermo. Questa mattina, attorno alle 7.15, la nave della Tirrenia ‘Rubattino’ proveniente da Napoli ha urtato la prua della ‘Antonello da Messina’, della Siremar, che era ormeggiata in banchina. I passeggeri stavano per prepararsi allo sbarco previsto per le 7 e 30 del mattino quando la Rubattino è finita contro la nave della Siremar ormeggiata.

“Nessun ferito”

“Nessuno sembra essersi fatto male – racconta un lettore a Live Sicilia -, c’è stata apprensione, ma nessuna scena di panico. Sono a Palermo per lavoro e visto che l’urto è avvenuto tra il portellone della Rubattino e la prua della Antonello da Messina temevo di non potere uscire dalla nave con il veicolo. Siamo sbarcati alle 8.30”.

Le conseguenze dell’urto

Sul posto, ad eseguire i rilievi, la Capitaneria di porto che sta conducendo un’indagine per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Previsto anche l’intervento dei periti navali per avviare le pratiche assicurative. A causa del tamponamento, l’Antonello da Messina non è riuscita a partire stamattina alle 8,30 alla volta di Ustica. La compagnia di navigazione, per coprire la corsa, dovrebbe far partire la motonave Sibilla in sostituzione dell’imbarcazione incidentata.

Leggi notizie correlate • Tre auto coinvolte in un incidente - Ferito anche un agente di polizia



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI