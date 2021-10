Amministrative, Nicola Fratoianni ad Adrano e Caltagirone

CATANIA – Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, sarà impegnato domani martedi 5 ottobre 2021 in alcune iniziative pubbliche per le elezioni amministrative in Sicilia. Al mattino dalle ore 11 in poi sarà a Caltagirone (Ct) in piazza del municipio al tavolo di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la tassazione delle grandi ricchezze, e a un pranzo di sostegno elettorale per la lista e il candidato sindaco Fabio Roccuzzo. Alle ore 18.30 ad Adrano (Ct) in Piazza Umberto a manifestazione “La sinistra per Adrano Bene Comune” a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Calambrogio.



