Superbonus, il ministro Franco avverte: alla lunga non è sostenibile

‘L’aumento del costo dell’energia e il suo peso sull’inflazione è uno degli elementi di incertezza più importanti che grava sulla ripresa’, ha detto il ministro dell’Economia Franco in audizione sulla Nadef. ‘Il tema va monitorato e bisogna valutare se a livello nazionale o europeo ci siano modi per attenuare l’impatto’. ‘Pil a +2,2%, ma crescita a rischio se la pandemia riprendesse. Sul superbonus valutiamo la proroga, ma non può essere eterno. Alla lunga non è sostenibile’, ha aggiunto. ‘Nuovo catasto? Nel 2026 deciderà chi vorrà usarlo, per ora non ci sono effetti’.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI