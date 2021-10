Covid: Sicilia zona bianca, ma tre province sono a rischio

La Sicilia tornerà zona bianca da dopodomani. L’anticipazione al sabato permetterà un weekend più spensierato e sarà giusto festeggiare, levare i calici. Ma la memoria delle restrizioni passate dovrebbe essere un monito per evitare ogni sbracamento. La guerra del Covid non è ancora finita, anche se siamo in un buon momento che ci spinge a pensare al domani con maggiore serenità.

“La zona bianca non sia un liberi tutti, bisogna vaccinarsi e continuare con la prudenza – dice l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, in conferenza stampa -. Abbiamo bisogno di uscirne, ma non dimentichiamo che il Coronavirus è ancora presente e che ci sono migliaia di persone che sono in prese in carico dal sistema sanitario. Non dobbiamo mai pensare che l’epidemia sia un ricordo del passato. Sono tre le province con maggiori criticità: quella di Messina, quella di Catania, quella di Siracusa. Stiamo lavorando per rafforzare il rapporto con la medicina di base e le vaccinazioni di prossimità”.

E ancora: “La campagna vaccinale all’inizio aveva visto la Sicilia tra le regioni che vaccinavano di più. Negli ultimi trenta giorni si sono moltiplicati i provvedimenti del presidente Musumeci, abbiamo cercato di mettere in atto ogni attività di rafforzamento per rendere più facile l’adesione alla campagna vaccinale per i cittadini e fatto moltiplicare sui territori i centri di vaccinazione nei comuni con il minore numero di vaccinati”.

L’avviso che arriva dal vertice dell’assessorato è importante per capire il momento che racconta di un arretramento del Covid in Sicilia, certificato dai numeri, soprattutto sul versante ospedaliero. L’autunno, come abbiamo scritto, ci dirà se ci sarà un temuto colpo di coda del virus e se le terze dosi copriranno, in fretta, le immunità che vanno a decadere nel tempo. Ci aspettano quindici giorni che daranno informazioni decisive.

(foto d’archivio)



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI