Si sporge dalla banchina, il treno la colpisce alla testa

Necessario il trasporto in ospedale con l'elisoccorso

CREMA – Una ragazza di 19 anni è stata investita questa mattina, intorno alle 7.20, da un treno. La ragazza era in attesa del treno e si è sporta superando la linea gialla, non accorgendosi dell’arrivo della locomotiva per Milano, che l’ha colpita alla testa.

Le condizioni della giovane sono apparse subito serie e si è reso necessario il trasporto in ospedale a Cremona tramite l’elisoccorso. Al momento, sembra scongiurato il pericolo di vita e si dovrebbe trattare solamente di un trauma cranico commotivo.

Sul luogo dell’incidente sono presenti la polizia e vigili del fuoco per ricostruire l’accaduto. Il traffico ferroviario è bloccato, con ritardi pesantissimi.



