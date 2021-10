Sigilli alla “marmeria del boss”: luogo di summit FOTO

PALERMO – Scatta il sequestro per il patrimonio dell’imprenditore di Santa Maria di Gesù Francesco Di Marco, 37 anni, già condannato per mafia in appello a sei anni e mezzo di carcere. Avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù.

I carabinieri del nucleo Investigativo di Palermo hanno eseguito il provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale, su richiesta del pool coordinato dalla procuratrice aggiunta Marzia Sabella.

Sotto sequestro un’azienda di lavorazione marmi con sede in via Aloi, a Palermo, un appezzamento di terreno e per cinque rapporti bancari. Il valore complessivo viene stimato in mezzo milione di euro.

I carabinieri del Ros avevano piazzato le telecamere nella rivendita di marmi, luogo di incontri fra mafiosi. Lì si facevano vedere spesso Mario Marchese e Pino Greco. Il primo è stato un potente capomafia deceduto qualche dopo essere di nuovo finito in cella. Il secondo, Greco, veniva indicato dagli investigatori come colui che aveva preso in mano le redini del clan in quel momento storico. Almeno fino quando, nel 2017, anche lui non è finito in carcere.

Quando c’era qualcosa di cui discutere è alla marmeria che si davano appuntamento. Accadeva, ad esempio, quando si dovevano consegnare i soldi degli affitti degli immobili che apparterrebbero ai membri della famiglia mafiosa Pullarà.

SCATTI DI MAFIA NEL DEPOSITO DI MARMI



