Fugge all’alt dei carabinieri, fermato con 50 kg di sigarette di contrabbando

PALERMO – I Carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo e i baschi verdi della Guardia di finanza hanno tratto in arresto un 43enne per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

Nel corso di controlli alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt al 43enne che, anziché arrestare la marcia, si è dato a una precipitosa fuga in auto. Raggiunto e bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti 4 sacchi contenenti quasi 280 stecche di sigarette, del peso complessivo di oltre 50 chili e prive del sigillo del Monopolio di Stato, il tutto occultato nel bagagliaio dell’autovettura.

Le sigarette sequestrate

Le confezioni di tabacchi del tipo “Cheap white”, sigarette prodotte legalmente in alcuni paesi dell’Est e del Medio Oriente, spesso con pacchetti molto simili alle marche più conosciute ed acquistate in Europa, ma non ammesse alla vendita all’interno della Ue, sono state poste sotto sequestro e prese in custodia dai finanzieri del comando provinciale di Palermo.

L’arresto

L’arrestato, residente a Palermo e già noto alle forze dell’ordine, è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al G.I.P. di Palermo.



