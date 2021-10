Catania, Baldini: “VIttoria importante, non mi pongo limiti”

CATANIA – “E’ la prima volta che arrivano due vittorie consecutive. Sono sei punti importanti perchè quando si vince si lavora sempre meglio. I ragazzi dopo l’inizio incerto del campionato avevano perso qualche certezza e convinzione. Sono convinto che con la tranquillità giusta questa squadra può migliorare ancora tanto”. Questo il pensiero di Francesco Baldini, allenatore del Catania, dopo la vittoria interna al Massimino per 3-2 contro la Juve Stabia. Una match combattuto che ha visto alla fine prevalere gli etnei sulle vespe: “Mi ha dato una soddisfazione incredibile vedere i ragazzi festeggiare nello spogliatoio, ne avevano voglia. Abbiamo iniziato la gara con tre 2001 in campo e un ’99. Non era semplice. Io sono molto orgoglioso di questa squadra. La classifica non la guardo neanche ma lavoriamo più tranquillamente, aumentando la convinzione dei propri mezzi e vedendo le cose in maniera diversa, positiva, con il bicchiere mezzo pieno. Sono certo che abbiamo margini di miglioramento“.

“I ragazzi hanno fatto 20 minuti incredibili – ha sottolineato Baldini -. Era logico poi che ci fosse un calo anche perchè mai ci siamo trovati sopra di due reti, a parte quando abbiamo battuto la Fidelis Andria. C’è stata naturalmente una reazione della Juve Stabia. Mi ha stupito e salvo in maniera assoluta il secondo tmepo, come sono entrati in campo i miei giocatori nella ripresa, facendo ottimamente sia in costruzione che in non possesso. Dove possiamo arrivare? Non mi pongo limiti, sono ragazzi che hanno talmente tanti margini di crescita. Devono amalgamarsi bene come gruppo“.

Due vittoria che hanno dato coraggio al Catania e rilanciano ovviamente anche il morale dello spogliatoio: “Ora i ragazzi cominciano ad avere la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Mi è piaciuto l’atteggiamento di Moro, di Russini e di tutti, anche chi è entrato. Se Moro smettesse di giocare come sta facendo diminuirebbero anche i gol, glielo dico tutti i giorni. Se cambiasse di una virgola giocherebbe Sipos. Virtus Francavilla? Ho visto ieri sera la partita con l’Avellino, il loro allenatore è un amico che ha giocato con me a Perugia, lo stimo molto e fa giocare bene la squadra – ha concluso Baldini -. Ci facciamo questo giorno di riposo, stacchiamo un attimo la spina e prepareremo la partita che non sarà assolutamente semplice“.



