Cimiteri, bocciato definitivamente il progetto di Ciaculli

PALERMO – “Ci spiace leggere che il progetto del Cimitero di Ciaculli sia stato eliminato definitivamente dai fondi Fsc e che sia saltato un ulteriore finanziamento di 15 milioni per la città di Palermo. Quello che ci consola è che avendo già un finanziamento comunale in corso e non sperando nella rimodulazione della regione, abbiamo fatto rimodulare il progetto agli uffici per realizzare a Ciaculli un cimitero con 5000 posti di inumazioni e quasi 2000 posti per tumulazione, una cappella, un forno crematorio, un deposito e la viabilità interna al cimitero. Appena pronto il progetto definitivo faremo un appalto integrato”. Lo dichiarano gli assessori alla Riqualificazione Urbana, Maria Prestigiacomo e al Bilancio, Sergio Marino.



