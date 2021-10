Accoltellato all’addome e alla gamba: “Mi sono ferito a casa”

La versione della vittima non ha convinto i poliziotti della squadra mobile che indagano

CATANIA – Si dipinge di giallo l’accoltellamento avvenuto ieri sera a Catania. Un 42enne è arrivato al Pronto Soccorso del Cannizzaro con diverse ferite all’addome e alla gamba. I sanitari – come vuole protocollo – hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine. In ospedale sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno interrogato il ferito. Che però ha raccontato di avere avuto un incidente domestico a casa.

Una versione che però non ha per nulla convinto gli investigatori. Infatti al domicilio della vittima – si tratta di un pregiudicato – è arrivata la polizia scientifica. Passata al setaccio la casa nel rione Picanello. La Squadra Mobile di Catania sta indagando per cercare di ricostruire quanto è accaduto.

Il 43enne è stato operato ed ora è ricoverato in Chirurgia generale.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI