Passeggia in bicicletta, muore a 11 anni investita da un furgone

Non ce l’ha fatta Emanuela Brahja, la bambina di 11 anni residente con la famiglia a Reschigliano che lunedì scorso era stata investita da un furgone mentre passeggiava in bicicletta.

L’incidente

La piccola è stata travolta da un furgone in centro al paese. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, la bambina è stata trasferita in condizioni disperate in ospedale a Padova dove è rimasta due giorni senza rispondere alle cure a causa della gravità delle ferite.

Le indagini

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono affidate agli agenti della polizia stradale: alla guida del furgone c’era un uomo di 36 anni residente nel Veneziano. È stato lui il primo a chiamare i soccorsi. Ieri sera c’era stata una veglia di preghiera per la bambina in parrocchia. L’intera comunità di Reschigliano si è stretta al dolore della famiglia.



