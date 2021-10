Sancataldese: confermato mister Settineri in panchina

SAN CATALDO – Dopo una intensa e lunga giornata di incontri e confronti tra le varie parti, la Dirigenza della Sancataldese, all’unanimità, ha confermato piena fiducia a mister Settineri. “Conosciamo bene le qualità umane e professionali del nostro mister – si legge nella nota -. Pertanto merita la nostra piena fiducia non solo per quello che ha sempre dimostrato, ma per quello che pensiamo e ci auguriamo, potrà ancora dare ai nostri colori. Contestualmente, alcuni atleti e componenti dello staff non faranno più parte della nostra squadra. Li ringraziamo per quanto fatto fin’ora e auguriamo loro le migliori fortune professionali”.

“Il nostro ambiente e i nostri ragazzi, hanno bisogno di serenità, di ottimismo e di vicinanza – prosegue il comunicato -. Occorre sempre più fare squadra, gruppo. Non solo tra i nostri atleti e lo staff, ma assieme al nostro valore aggiunto che è la nostra grande tifoseria! Siamo sicuri che i veri tifosi lo faranno sin da subito, così come hanno sempre fatto. Solo rimanendo saldamente tutti uniti potremmo tirarci fuori da questo difficile momento. Ricominciamo domenica, convinti più che mai che abbiamo tutte le carte in regola per fare bene, dove al Valentino Mazzola sarà in scena un’affascinante derby siciliano tra i VerdeAmaranto e l’Acireale – conclude il comunicato -. Riempiamo lo stadio cari tifosi, ci serve la vostra vicinanza, il vostro tifo, la vostra spinta calorosa verso la tanto attesa prima vittoria!”.



